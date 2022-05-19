PFUは5月19日、小型キーボード「Happy Hacking Keyboard」および一部の純正オプションや他社製アクセサリーの価格改定を発表した。

今回の価格改定は、昨今の原材料費や物流費などの高騰を受けてのもの。2022年5月19日より実施する。対象となるのは、Happy Hacking Keyboardと、そのオプション品。旧価格から新価格への変更は以下の通り。

HHKB本体

製品名 旧価格 新価格
HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/白「PD-KB800WS」 35,200円 36,850円
HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/墨「PD-KB800BS」 35,200円 36,850円
HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印/白（英語配列）「PD-KB800WNS」 35,200円 36,850円
HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印/墨（英語配列）「PD-KB800BNS」 35,200円 36,850円
HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/白「PD-KB820WS」 35,200円 36,850円
HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/墨「PD-KB820BS」 35,200円 36,850円
HHKB Professional HYBRID 英語配列/白「PD-KB800W」 30,250円 31,900円
HHKB Professional HYBRID 英語配列/墨「PD-KB800B」 30,250円 31,900円
HHKB Professional HYBRID 無刻印/白（英語配列）「PD-KB800WN」 30,250円 31,900円
HHKB Professional HYBRID 無刻印/墨（英語配列）「PD-KB800BN」 30,250円 31,900円
HHKB Professional HYBRID 日本語配列/白「PD-KB820W」 30,250円 31,900円
HHKB Professional HYBRID 日本語配列/墨「PD-KB820B」 30,250円 31,900円
HHKB Professional Classic 英語配列/白「PD-KB401W」 25,300円 26,950円
HHKB Professional Classic 英語配列/墨「PD-KB401B」 25,300円 26,950円
HHKB Professional Classic 無刻印/白（英語配列）「PD-KB401WN」 25,300円 26,950円
HHKB Professional Classic 無刻印/墨（英語配列）「PD-KB401BN」 25,300円 26,950円

HHKB純正オプション

製品名 旧価格 新価格
キートップセット（白）英語配列「PD-KB400KTW」 4,510円 6,600円
キートップセット（墨）英語配列「PD-KB400KTB」 4,510円 6,600円
キートップセット（白）英語配列/無刻印「PD-KB400KTWN」 4,510円 6,600円
キートップセット（墨）英語配列/無刻印「PD-KB400KTBN」 4,510円 6,600円
キートップセット（白）日本語配列「PD-KB420KTW」 4,950円 7,590円
キートップセット（墨）日本語配列「PD-KB420KTB」 4,950円 7,590円
カラーキートップセット（HHKB Professionalシリーズ専用）「PD-KB400KT01」 1,980円 2,750円
カラーキートップセット2（HHKB Professionalシリーズ専用）「PD-KB400KT02」 1,980円 2,750円
USBケーブル TypeC-A 白「PD-KB800CWA2」 2,750円 3,080円
USBケーブル TypeC-A 墨「PD-KB800CBA2」 2,750円 3,080円
USB接続ケーブル 白（HHKB Professionalシリーズ）「PD-KB300C」 2,750円 3,080円
USB接続ケーブル 墨（HHKB Professionalシリーズ）「PD-KB300BC」 2,750円 3,080円
ハードケースDX「PD-KB01SD」 3,850円 4,180円

他社製HHKBアクセサリー

製品名 旧価格 新価格
革張ウッドパームレスト「PZ-WPHHK2LB」 14,950円 16,500円
セパレート型ウッドパームレスト「PZ-WP-90-WN」 4,400円 5,280円
ウッドパームレスト（ローズウッド）「PZ-WPHHK2RW」 8,800円 9,900円
ウッドパームレスト（クリアー色）「PZ-WPHHK2C」 4,400円 5,280円
ウッドパームレスト（ウォールナット色）「PZ-WPHHK2WN」 4,400円 5,280円
ステンレス製マウスパッドSMP-10M「PZ-SMP10M」 4,950円 5,280円
キーボードブリッジ（グレー）「PZ-BRGBM」 4,950円 5,280円
HHKBスマートケース2「PZ-KBSC-HHK」 2,750円 2,860円
HHKB接続 TypeCケーブル（片側L型コネクタ採用）「PZ-USBCC400」 1,320円 1,430円
キーボードタワー（シルバーメタリック色）「PZ-KBTW333S」 6,090円 6,600円
HHKB Tシャツ NO LIFE（M）「PZ-TSLIFE-M」 3,080円 3,300円
HHKB Tシャツ NO LIFE（L）「PZ-TSLIFE-L」 3,080円 3,300円