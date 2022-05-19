PFUは5月19日、小型キーボード「Happy Hacking Keyboard」および一部の純正オプションや他社製アクセサリーの価格改定を発表した。
今回の価格改定は、昨今の原材料費や物流費などの高騰を受けてのもの。2022年5月19日より実施する。対象となるのは、Happy Hacking Keyboardと、そのオプション品。旧価格から新価格への変更は以下の通り。
HHKB本体
|製品名
|旧価格
|新価格
|HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/白「PD-KB800WS」
|35,200円
|36,850円
|HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/墨「PD-KB800BS」
|35,200円
|36,850円
|HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印/白（英語配列）「PD-KB800WNS」
|35,200円
|36,850円
|HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印/墨（英語配列）「PD-KB800BNS」
|35,200円
|36,850円
|HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/白「PD-KB820WS」
|35,200円
|36,850円
|HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/墨「PD-KB820BS」
|35,200円
|36,850円
|HHKB Professional HYBRID 英語配列/白「PD-KB800W」
|30,250円
|31,900円
|HHKB Professional HYBRID 英語配列/墨「PD-KB800B」
|30,250円
|31,900円
|HHKB Professional HYBRID 無刻印/白（英語配列）「PD-KB800WN」
|30,250円
|31,900円
|HHKB Professional HYBRID 無刻印/墨（英語配列）「PD-KB800BN」
|30,250円
|31,900円
|HHKB Professional HYBRID 日本語配列/白「PD-KB820W」
|30,250円
|31,900円
|HHKB Professional HYBRID 日本語配列/墨「PD-KB820B」
|30,250円
|31,900円
|HHKB Professional Classic 英語配列/白「PD-KB401W」
|25,300円
|26,950円
|HHKB Professional Classic 英語配列/墨「PD-KB401B」
|25,300円
|26,950円
|HHKB Professional Classic 無刻印/白（英語配列）「PD-KB401WN」
|25,300円
|26,950円
|HHKB Professional Classic 無刻印/墨（英語配列）「PD-KB401BN」
|25,300円
|26,950円
HHKB純正オプション
|製品名
|旧価格
|新価格
|キートップセット（白）英語配列「PD-KB400KTW」
|4,510円
|6,600円
|キートップセット（墨）英語配列「PD-KB400KTB」
|4,510円
|6,600円
|キートップセット（白）英語配列/無刻印「PD-KB400KTWN」
|4,510円
|6,600円
|キートップセット（墨）英語配列/無刻印「PD-KB400KTBN」
|4,510円
|6,600円
|キートップセット（白）日本語配列「PD-KB420KTW」
|4,950円
|7,590円
|キートップセット（墨）日本語配列「PD-KB420KTB」
|4,950円
|7,590円
|カラーキートップセット（HHKB Professionalシリーズ専用）「PD-KB400KT01」
|1,980円
|2,750円
|カラーキートップセット2（HHKB Professionalシリーズ専用）「PD-KB400KT02」
|1,980円
|2,750円
|USBケーブル TypeC-A 白「PD-KB800CWA2」
|2,750円
|3,080円
|USBケーブル TypeC-A 墨「PD-KB800CBA2」
|2,750円
|3,080円
|USB接続ケーブル 白（HHKB Professionalシリーズ）「PD-KB300C」
|2,750円
|3,080円
|USB接続ケーブル 墨（HHKB Professionalシリーズ）「PD-KB300BC」
|2,750円
|3,080円
|ハードケースDX「PD-KB01SD」
|3,850円
|4,180円
他社製HHKBアクセサリー
|製品名
|旧価格
|新価格
|革張ウッドパームレスト「PZ-WPHHK2LB」
|14,950円
|16,500円
|セパレート型ウッドパームレスト「PZ-WP-90-WN」
|4,400円
|5,280円
|ウッドパームレスト（ローズウッド）「PZ-WPHHK2RW」
|8,800円
|9,900円
|ウッドパームレスト（クリアー色）「PZ-WPHHK2C」
|4,400円
|5,280円
|ウッドパームレスト（ウォールナット色）「PZ-WPHHK2WN」
|4,400円
|5,280円
|ステンレス製マウスパッドSMP-10M「PZ-SMP10M」
|4,950円
|5,280円
|キーボードブリッジ（グレー）「PZ-BRGBM」
|4,950円
|5,280円
|HHKBスマートケース2「PZ-KBSC-HHK」
|2,750円
|2,860円
|HHKB接続 TypeCケーブル（片側L型コネクタ採用）「PZ-USBCC400」
|1,320円
|1,430円
|キーボードタワー（シルバーメタリック色）「PZ-KBTW333S」
|6,090円
|6,600円
|HHKB Tシャツ NO LIFE（M）「PZ-TSLIFE-M」
|3,080円
|3,300円
|HHKB Tシャツ NO LIFE（L）「PZ-TSLIFE-L」
|3,080円
|3,300円