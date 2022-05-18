Radeonシリーズに新たな最上位GPUが登場

AMDから、新型GPU「Radeon RX 6950 XT」「同 6750 XT」「同 6650 XT」が登場、搭載グラフィックスカードが各社より発売された。それぞれ、従来の6900 XT/6700 XT/6600 XTの高速版となっており、ストリームプロセッサ数は変わらないものの、コアクロックとメモリ速度が向上している。

Radeon RX 6950 XTは、ゲーム/ブーストクロックが2015/2250→2100/2310MHzに高速化されており、新たな最上位GPUとなる。製品の価格帯は、183,500円～224,000円前後。SAPPHIREとPowerColorからは、ユニークな水冷モデルも発売されている。

■Radeon RX 6950 XTの価格 メーカー 製品名 クロック 価格 SAPPHIRE SAP-TOXICRX6950XTOC-16GB 2310/2532MHz 224,000円前後 SAPPHIRE SAP-NITRORX6950XTOC-16GB 2116/2324MHz 201,500円前後 PowerColor AXRX 6950XT 16GBD6-W3DH/OC 2343/2565MHz 207,000円前後 PowerColor AXRX 6950XT 16GBD6-3DHE/OC 2226/2435MHz 186,000円前後 MSI Radeon RX 6950 XT GAMING X TRIO 16G 2244/2454MHz 196,000円前後 GIGABYTE GV-R695XTGAMING OC-16GD 2116/2324MHz 183,500円前後 ASRock RX6950XT OCF 16G 2279/2495MHz 192,500円前後

SAPPHIREの「SAP-TOXICRX6950XTOC-16GB」は、36cmラジエータのオールインワン水冷クーラーを搭載したモデルだ。メモリやVRMの冷却用に空冷クーラーも搭載しており、冷却性能は非常に強力だ。

PowerColorの「AXRX 6950XT 16GBD6-W3DH/OC」は、EK Water Blocks製のフルカバー水冷ブロックを搭載。デュアルBIOSによるモード切り替えに対応しており、「Unleash」モードの動作は非常に高速だ。

PowerColorの「AXRX 6950XT 16GBD6-W3DH/OC」。クーラントの着色剤も付属する

クーラーにはRGB LEDを内蔵。「Devil Zone RGB」ソフトからの設定が可能だ

Radeon RX 6750 XTは、ゲーム/ブーストクロックが2424/2581→2495/2600MHzに高速化され、価格帯は95,500円～106,500円前後。Radeon RX 6650 XTは、2359/2589→2410/2635MHzで、価格帯は67,000円～75,000円前後だ。いつものように大原氏によるベンチマーク記事が掲載されているので、そちらも参照して欲しい。

【レビュー】Radeon RX 6750 XTとRX 6650 XTを試す - GeForce拮抗の性能、勝負は実価格と流通量か

https://news.mynavi.jp/article/20220510-2342434/

PowerColorからは、桜カラーの限定モデル「AXRX 6650XT 8GBD6-3DHLV3/OC」も

■Radeon RX 6750 XTの価格 メーカー 製品名 クロック 価格 SAPPHIRE SAP-NTRORX6750XTOC-12GB 2554/2623MHz 106,500円前後 SAPPHIRE SAP-PULSERX6750XTOC-12GB 2512/2618MHz 100,000円前後 PowerColor AXRX 6750XT 12GBD6-3DHE/OC 2633/2713MHz 97,000円前後 MSI Radeon RX 6750 XT GAMING X TRIO 12G 2554/2623MHz 104,500円前後 MSI Radeon RX 6750 XT MECH 2X 12G OC 2512/2618MHz 100,500円前後 ASUS DUAL-RX6750XT-O12G 2532/2638MHz 98,500円前後 GIGABYTE GV-R675XTAORUS E-12GD 2554/2623MHz 98,000円前後 GIGABYTE GV-R675XTGAMING OC-12GD 2533/2623MHz 95,500円前後 ASRock RX6750XT PGD 12GO 2554/2623MHz 98,000円前後 ASRock RX6750XT CLP 12GO 2512/2618MHz 95,500円前後