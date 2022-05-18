Radeonシリーズに新たな最上位GPUが登場
AMDから、新型GPU「Radeon RX 6950 XT」「同 6750 XT」「同 6650 XT」が登場、搭載グラフィックスカードが各社より発売された。それぞれ、従来の6900 XT/6700 XT/6600 XTの高速版となっており、ストリームプロセッサ数は変わらないものの、コアクロックとメモリ速度が向上している。
Radeon RX 6950 XTは、ゲーム/ブーストクロックが2015/2250→2100/2310MHzに高速化されており、新たな最上位GPUとなる。製品の価格帯は、183,500円～224,000円前後。SAPPHIREとPowerColorからは、ユニークな水冷モデルも発売されている。
|■Radeon RX 6950 XTの価格
|メーカー
|製品名
|クロック
|価格
|SAPPHIRE
|SAP-TOXICRX6950XTOC-16GB
|2310/2532MHz
|224,000円前後
|SAPPHIRE
|SAP-NITRORX6950XTOC-16GB
|2116/2324MHz
|201,500円前後
|PowerColor
|AXRX 6950XT 16GBD6-W3DH/OC
|2343/2565MHz
|207,000円前後
|PowerColor
|AXRX 6950XT 16GBD6-3DHE/OC
|2226/2435MHz
|186,000円前後
|MSI
|Radeon RX 6950 XT GAMING X TRIO 16G
|2244/2454MHz
|196,000円前後
|GIGABYTE
|GV-R695XTGAMING OC-16GD
|2116/2324MHz
|183,500円前後
|ASRock
|RX6950XT OCF 16G
|2279/2495MHz
|192,500円前後
SAPPHIREの「SAP-TOXICRX6950XTOC-16GB」は、36cmラジエータのオールインワン水冷クーラーを搭載したモデルだ。メモリやVRMの冷却用に空冷クーラーも搭載しており、冷却性能は非常に強力だ。
PowerColorの「AXRX 6950XT 16GBD6-W3DH/OC」は、EK Water Blocks製のフルカバー水冷ブロックを搭載。デュアルBIOSによるモード切り替えに対応しており、「Unleash」モードの動作は非常に高速だ。
Radeon RX 6750 XTは、ゲーム/ブーストクロックが2424/2581→2495/2600MHzに高速化され、価格帯は95,500円～106,500円前後。Radeon RX 6650 XTは、2359/2589→2410/2635MHzで、価格帯は67,000円～75,000円前後だ。いつものように大原氏によるベンチマーク記事が掲載されているので、そちらも参照して欲しい。
【レビュー】Radeon RX 6750 XTとRX 6650 XTを試す - GeForce拮抗の性能、勝負は実価格と流通量か
https://news.mynavi.jp/article/20220510-2342434/
|■Radeon RX 6750 XTの価格
|メーカー
|製品名
|クロック
|価格
|SAPPHIRE
|SAP-NTRORX6750XTOC-12GB
|2554/2623MHz
|106,500円前後
|SAPPHIRE
|SAP-PULSERX6750XTOC-12GB
|2512/2618MHz
|100,000円前後
|PowerColor
|AXRX 6750XT 12GBD6-3DHE/OC
|2633/2713MHz
|97,000円前後
|MSI
|Radeon RX 6750 XT GAMING X TRIO 12G
|2554/2623MHz
|104,500円前後
|MSI
|Radeon RX 6750 XT MECH 2X 12G OC
|2512/2618MHz
|100,500円前後
|ASUS
|DUAL-RX6750XT-O12G
|2532/2638MHz
|98,500円前後
|GIGABYTE
|GV-R675XTAORUS E-12GD
|2554/2623MHz
|98,000円前後
|GIGABYTE
|GV-R675XTGAMING OC-12GD
|2533/2623MHz
|95,500円前後
|ASRock
|RX6750XT PGD 12GO
|2554/2623MHz
|98,000円前後
|ASRock
|RX6750XT CLP 12GO
|2512/2618MHz
|95,500円前後
|■Radeon RX 6650 XTの価格
|メーカー
|製品名
|クロック
|価格
|SAPPHIRE
|SAP-NTRORX6650XTOC-8GB
|2523/2694MHz
|75,000円前後
|SAPPHIRE
|SAP-PULSERX6650XTOC-8GB
|2410/2635MHz
|70,000円前後
|PowerColor
|AXRX 6650XT 8GBD6-3DHE/OC
|2523/2694MHz
|75,000円前後
|PowerColor
|AXRX 6650XT 8GBD6-3DHLV3/OC
|2486/2689MHz
|70,000円前後
|PowerColor
|AXRX 6650XT 8GBD6-3DHL/OC
|2486/2689MHz
|70,000円前後
|MSI
|Radeon RX 6650 XT GAMING X 8G
|2523/2694MHz
|73,000円前後
|MSI
|Radeon RX 6650 XT MECH 2X 8G OC
|2447/2669MHz
|70,000円前後
|ASUS
|DUAL-RX6650XT-O8G
|2467/2689MHz
|70,000円前後
|GIGABYTE
|GV-R665XTGAMING OC-8GD
|2523/2694MHz
|70,500円前後
|GIGABYTE
|GV-R665XTEAGLE-8GD
|2410/2635MHz
|67,000円前後
|ASRock
|RX6650XT PGD 8GO
|2523/2694MHz
|72,500円前後
|ASRock
|RX6650XT CLD 8GO
|2447/2669MHz
|70,000円前後
|玄人志向
|RD-RX6650XT-E8GB/DF
|?/2635MHz
|67,000円前後