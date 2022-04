スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』イベント&ガチャ「『道標は私たちの言葉で』~乙和&ノア~」が開催されている。

『D4DJ Groovy Mix』

イベント「『道標は私たちの言葉で』~乙和&ノア~」は、4月24日20:59まで開催。また、「花巻乙和」「福島ノア」の2人が登場するガチャも同時開催。期間は4月26日11:59まで。

