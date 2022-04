スマートフォンゲームアプリ『新日本プロレスSTRONG SPIRITS』マスター・ワト選手が参戦している。

現在、マスター・ワト選手が「選手スカウト」並びに「パートナースカウト」に追加。ゲーム内ではマスター・ワト選手参戦に伴い「選手スカウト」と「パートナースカウト」にてステップアップスカウトを実施している。

