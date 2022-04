スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』にてイベント&ガチャ「電撃&NBCユニバーサル30周年記念 Lightning groove!! 後編」が開催されている。

『D4DJ Groovy Mix』

イベント「電撃&NBCユニバーサル30周年記念 Lightning groove!!後編」は、4月18日20:59まで開催。また、同時にガチャも開催され、「渡月 麗」「青柳 椿」「矢野緋彩」「白鳥胡桃」の4人が登場している。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) 2020 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved. (C)高橋弥七郎/いとうのいぢ/アスキー・メディアワークス/『灼眼のシャナF』製作委員会 (C)2017 鎌池和馬/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/PROJECT-INDEX Ⅲ (C)Project-118/凪のあすから製作委員会 (C)2015 聴猫芝居/KADOKAWA アスキー・メディアワークス刊/LA運営チーム