スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』にてイベント&ガチャ「電撃&NBCユニバーサル30周年記念 Lightning groove!! 前編」が開催されている。

『D4DJ Groovy Mix』

イベント「電撃&NBCユニバーサル30周年記念 Lightning groove!! 前編」は4月10日20:59まで。また、「電撃&NBCユニバーサル30周年記念 Lightning groove!! 前編」ガチャは「山手響子」「大鳴門むに」「竹下みいこ」「三宅葵依」の4人が登場する。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) 2020 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved. (C)2018 鎌池和馬/冬川基/KADOKAWA/PROJECT-RAILGUN T (C)2013 神崎紫電/KADOKAWA アスキー・メディアワークス刊/ブラック・ブレット製作委員会 (C)おかゆまさき/アスキー・メディアワークス/木工ボンド部 (C)2017 時雨沢恵一/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/キノの旅の会