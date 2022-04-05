サードウェーブは、2022年4月23日に「ドスパラ富山本郷（トヤマホンゴウ）店」を新規オープンする。富山県への出店は初だという。

ドスパラ富山本郷は、「一度見てみたかった、触ってみたかった」を叶える体験型パソコンショップ。実際にゲーミングPCの快適な動作を体験できるほか、一つひとつのキーの押し心地が体感できるキーボード展示、付け心地や音質を確認できるヘッドセット展示など、さまざまなゲーミングデバイスを実際に試せる。

また、マイクやミキサーを使った実際の配信環境が体験できるスペース、ドライバー、ネジ類といった工具の利用が無料のパソコン組み立てコーナー「ドスパラボ」を用意する。オープン記念キャンペーンの情報は、順次発表予定だ。

さらに、オープン記念キャンペーンとして、ドスパラ公式Twitterとドスパラ富山本郷店Twitterをフォローし、該当ツイートをリツイートすると、ゲーミングノートPCを抽選で1名にプレゼントするキャンペーンを開催する。

店舗情報

オープン予定日：2022年4月23日

店舗名称：ドスパラ富山本郷店

営業時間：11時30分から20時まで（買い取り受付は19時30分まで）

定休日：なし

駐車場：28台

店舗所在地：〒939-8045 富山県富山市本郷町58-3

アクセス

【車の場合】

富山ICから富山市街方面へ進み国道41号へ。掛尾町交差点を右折し直進。約2km先、右手前方。（要Uターン）約13分。

【電車の場合】

富山地方鉄道 不二越・上滝線 南富山駅下車。徒歩約19分。県道43号を南に下り、大町交差点を左折し直進。約900m先、右手前方。

