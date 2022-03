『Shadowverse EVOLVE』全国初心者講習会の体験会累計が1500人を突破したことが発表された。

『Shadowverse EVOLVE』体験講習会&βテスト合わせて累計1500人を突破したことが発表された。また、3月25日にはAKIHABARAゲーマーズ本店で開催した初心者講習会にCygamesの木村唯人プロデューサーが参加し会場を盛り上げた。

