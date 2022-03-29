Intelは、デスクトップ向けCPUの新モデルとして、第12世代Intel Core i9-12900KSプロセッサを4月5日に発売すると発表した。世界最速をうたっており、Intel Thermal Velocity BoostとIntel Adaptive Boost Technology(ABT)により、最大5.5GHzの動作周波数を実現している。価格は北米市場で739ドル、日本市場では105,800円前後となる模様。
Core i9-12900KSは、その存在が今年はじめのCES 2022で明らかにされていたデスクトップ向けAlder Lake-Sベースの最上位モデル。チップの製造はIntel 7プロセス。コア数はPコア×8基とEコア×8基の計16コアで、24スレッド。既存モデルから動作周波数が引き上げられ、One Core Turboで5.5GHz動作、All Core Turboで5.2GHz動作が可能となった。ベース消費電力となるProcessor Base Power(TDP相当)は150W、Maximum Turbo Powerは241W。ソケット形状はLGA1700で変わらず、Intel Z690のマザーボードで使用できる。
|■主な仕様比較
|i9-12900KS
|i9-12900K
|i9-12900
|製造プロセス
|Intel 7
|Intel 7
|Intel 7
|Pコア数
|8
|8
|8
|Eコア数
|8
|8
|8
|スレッド数
|24
|24
|24
|最大動作周波数
|5.50GHz
|5.20GHz
|5.10GHz
|Pコア Max Turbo動作
|5.20GHz
|5.10GHz
|5.00GHz
|Eコア Max Turbo動作
|4.00GHz
|3.90GHz
|3.80GHz
|Pコア ベース動作
|3.40GHz
|3.20GHz
|2.40GHz
|Eコア ベース動作
|2.50GHz
|2.40GHz
|1.80GHz
|キャッシュ容量
|30MB
|30MB
|30MB
|Intel Adaptive Boost Technology
|対応
|非対応
|非対応
|Intel Thermal Velocity Boost
|対応
|非対応
|非対応
|PCIeリビジョン
|5.0＆4.0
|5.0＆4.0
|5.0＆4.0
|PCIeレーン数
|20
|20
|20
|対応メモリ
|DDR5 4800
DDR4 3200
|DDR5 4800
DDR4 3200
|DDR5 4800
DDR4 3200
|Processor Base Power
|150W
|125W
|65W
|Maximum Turbo Power
|241W
|241W
|202W