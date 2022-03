メディアミックスプロジェクト『D4DJ』が4月8日に「D4DJプロジェクト発表会 ~アニメもゲームも〇〇も?!~」を開催することを発表した。

「D4DJプロジェクト発表会 ~アニメもゲームも〇〇も?!~」はプロジェクトの新情報を発表するイベント。特別編の放送が発表されたアニメや、近日1.5周年を迎える『D4DJ Groovy Mix』について発表するとのこと。出演者は、西尾夕香(愛本りんく役)、平嶋夏海(瀬戸リカ役)、岡田夢以(水島茉莉花役)、大塚紗英(月見山 渚役)、反田葉月(桜田美夢役)、進藤あまね(春日春奈役)、中山雅弘(D4DJ統括プロデューサー)。

