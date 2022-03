スマートフォンゲームアプリ『新日本プロレスSTRONG SPIRITS』にてピックアップスカウトが開催されている。

『新日本プロレスSTRONG SPIRITS』では、新日本プロレスの大会「新日本プロレスSTRONG SPIRITS Presents NEW JAPAN CUP 2022」にちなんだピックアップスカウトを開催している。ピックアップ選手は、★3選手「オカダ・カズチカ」、★2選手「ザック・セイバーJr.」、★3選手「鷹木 信悟」、★3選手「高橋 ヒロム」、★3選手「内藤 哲也」、★3選手「ウィル・オスプレイ」となっている。

