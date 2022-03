BBソフトサービスは3月22日、TIC製のスマート照明「gram eight」を+Style本店/Amazon店/PayPayモール店/楽天市場店で発売した。

gram eight ネオマンクス LEDバーライト

「gram eight ネオマンクス LEDバーライト」「gram eight ショートマンクス」「gram eight フロアライトベース」の3製品を取り扱う。+Style本店では3月23日11時59分まで、一部製品が10%オフの特別価格となる。各製品の価格は下記のとおり。

gram eight ネオマンクス LEDバーライト(ブラック/ホワイト):27,500円(セール価格24,750円)

gram eight ネオマンクス LEDバーライト(ブラス):33,000円(セール価格29,700円)

gram eight ショートマンクス(ブラック/ホワイト):16,500円

gram eight ショートマンクス(ブラス):19,800円

gram eight フロアライトベース(ブラック/ホワイト):5,340円

「gram eight ネオマンクス LEDバーライト」は、長さ約115cmのLEDバーライト。テレビの背面や床に設置することで、壁伝いの明かりで部屋の雰囲気を柔らかくする間接照明となる。

「gram eight ショートマンクス」は幅44.5cmという短めのバーライト。横長の間接照明としてだけではなく、別売の「gram eight フロアライトベース」と組み合わせることで、縦向きにも設置できる。

いずれも、スマートフォン用アプリ「Smart Life」を使った操作に対応しており、調光、調色、メモリー、タイマー機能を備える。バーライト2製品には、高級感のある真ちゅう製ボディの「ブラス」モデルも用意する。フロアライトベースは大理石製。

gram eight ショートマンクス

gram eight フロアライトベース

gram eight ネオマンクス LEDバーライトのサイズは、長さ約115cm×直径約2.55cm、重さ約0.87kg。明るさは約1,100lm(電球色)/約1,300lm(昼白色)。色温度は2,800K~6,500K。消費電力は約15W。

gram eight ショートマンクスのサイズは約44.5×2.5×2.5cm、重さ約0.4kg。明るさは約390lm(電球色)/約440lm(昼白色)。色温度は2,800K~6,500K。消費電力は約8.7W。gram eight フロアライトベースのサイズは、長さ約16.5cm×直径約10cm、重さ約2.8kg。