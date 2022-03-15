サードウェーブが運営するパソコン専門店ドスパラは、NASEF JAPAN（ナセフ ジャパン）が開催する、高校生を対象にしたeスポーツ大会「NASEF JAPAN MAJOR（ナセフジャパンメジャー）League of Legends SPRING 2022」に協賛することを記念し、2022年3月15日より、リツイートキャンペーン第一弾を実施する。

キャンペーンでは、ドスパラ公式Twitterをフォローし、該当ツイートをリツイートした人から抽選で1名に、ゲーミングヘッドセット『SteelSeries Arctis 1 Wireless』をプレゼント。さらに、ハッシュタグ『#eスポーツ大会で出たいゲーム』を引用リツイートで投稿すると当選率がアップするという。期間は2022年3月15日から同3月20日23時59分まで。