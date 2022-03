スマートフォンゲームアプリ『新日本プロレスSTRONG SPIRITS』にグレート-O-カーン選手が参戦した。

スマートフォンゲームアプリ『新日本プロレスSTRONG SPIRITS』にグレート-O-カーン選手が「選手スカウト」並びに「パートナースカウト」に追加された。また、初のステップアップスカウトも開催されている。

(C)New Japan Pro-Wrestling Co.,Ltd. (C)bushiroad All Rights Reserved. (C)Drecom Co., Ltd.