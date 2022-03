スマートフォン向けゲームアプリ『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』にてガイガン50周年記念を迎える「ゴジラ」とのコラボイベント「ゴジラVSシンフォギア」の復刻開催を行っている。

コラボイベント「ゴジラVSシンフォギア」の復刻開催期間内に、オリジナルストーリーのイベントクエストが開放。イベントクエストでは、アイテム「イベント来場記念品」をドロップ報酬として手に入れることができ、集めたアイテムはショップにて、★5シンフォギアカード「暁切歌【械獣・牙いG暗】」や、ガイガンと切歌が描かれた新★5メモリアカード「サイボーグ怪獣ガイガン」などと交換することができる。開催期間は3月22日13:59まで。

TM & (C) TOHO CO., LTD. (C)Project シンフォギア (C)Project シンフォギアG (C)Project シンフォギアGX (C)Project シンフォギアAXZ (C)Project シンフォギアXV (C) bushiroad All Rights Reserved. (C) Pokelabo, Inc.