「ブシロードTCG戦略発表会2022春」が3月8日、開催された。出演者はエルブレイブ、前田誠二、朱里(STARDOM) 、佐伯伊織、ジュリア(STARDOM) 、蒼井翔太、真野拓実、進藤あまね、遠野ひかる、矢野妃菜喜、秦佐和子、深川瑠華、渡瀬結月、ときのそら。

「ブシロードTCG戦略発表会2022春」では、ブシロードのTCG分野に於いての今後の展開を発表。『カードファイト!! ヴァンガード』では、「カードファイト‼ ヴァンガード will+Dress」が7月に放送されることが決定。最強を決める大会「デラックス」で16人のファイターの戦いが始まる。テレビ東京ほかにて放送、各社配信サイトでも配信予定となっている。

また、10周年記念商品ブースターパック第5弾「群雄凱旋」が4月1日に発売。テーマは「邂逅(エンカウンター)」「クレイ群雄譚(クロスエピック)」。アニメ新シーズン活躍するカードを収録したトライアルデッキ3種と、ブースターパック第6弾の発売も発表された。

『Reバース for you』では、会場にジュリア選手と朱里選手が登場し、技を決めるパフォーマンスも。トライアルデッキ バリエーション「STARDOM」は3月26日に5種同時発売。ブースターパック「STARDOM」は4月29日に発売。8つのTCGショップとのコラボも発表された。ブースターパック第2弾&トライアルデッキ6種「新日本プロレス」は7月16日に発売される。

『ヴァイスシュヴァルツ』では、『hololive SUPER EXPO 2022 Supported Byヴァイスシュヴァルツ』が3月19・20日に幕張メッセにて開催。「プレミアムブースターホロライブプロダクション」が『hololive SUPER EXPO』 にて発売。ホロライブプロダクションの所属タレント総勢50名以上が収録され、パック内にはキラキラ光る箔押しカードが必ず1枚封入されている豪華仕様のスペシャル商品となっている。

さらに、14周年記念大会を3月29日~5月5日に開催。参加賞や上位賞・ランダム賞では渡辺明夫氏き下ろしの14周年記念イラストを使用したPRカードとラバーマットの配布を予定。そして、14周年記念『探偵オペラ ミルキィホームズ』を3月29日より YouTubeのヴァイスシュヴァルツ&Reバースチャンネルにて毎日1話ずつ配信することが発表された。

