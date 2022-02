スマートフォンゲームアプリ『新日本プロレスSTRONG SPIRITS』事前登録数が45万人突破し、記念報酬の抽選配布が決定した。

45万人突破記念報酬は、「[レプリカ版]Masked Strong Spiritsマスク(ゴールド&シルバー)」。抽選でセット3名にプレゼントされる。

(C)New Japan Pro-Wrestling Co.,Ltd. (C)bushiroad All Rights Reserved. (C)Drecom Co., Ltd.