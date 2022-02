Micronの製品シリーズにおいて、ゲーミングメモリとして展開されてきた「Crucial Ballistix」ブランドがディスコンになるようだ。米テック系ニュースサイト「PC Perspective」などが報じている。

画像はCrucial Ballistix MAXシリーズ

同誌は「BALLISTIX RAM WILL SOON BE A MEMORY(Ballistixメモリは、もうすぐメモリになる)」と見出しをつけた記事でBallistixブランドの収束について紹介。米Micronが配信したプレスリリースによると、「Crucial Ballistix MAX RGB」に加え、「Crucial Ballistix」「Crucial Ballistix MAX」シリーズがEOL(End of Life)リストに加わったという。

Micronはプレスリリースの中で、「当社は引き続き、ハイパフォーマンスコンピューティングやゲームコミュニティをサポートしていきます。(中略)Crucial JEDEC規格のDDR5メモリは、DDR5対応コンピュータを使用するメインストリームゲーマーに対して、Crucial Ballistixメモリよりも優れた高速性能、データ転送速度、帯域幅を提供します」と述べている。