米Micron Technologyは8月3日（現地時間）、PCIe 4.0接続で高速なデータ転送を利用できるM.2 NVMe SSD「Crucial P5 Plus」を発表した。同日アスクが日本国内向けの取り扱いを発表しており、8月下旬から発売予定。500GBモデル（13,800円前後）、1TBモデル（23,800円前後）、2TBモデル（47,800円前後）をラインナップする。
Micron製176層3D TLC NANCを記憶域に採用し、極めて高い性能を実現したというM.2 NVMe SSD製品。2TBモデルでは最大読み込み速度6.600MB/s、最大書き込み速度5,000MB/sの高速なデータ転送を利用でき、ゲームや動画編集、コンテンツ制作などに向くという。
フォームファクタはM.2 2280で、インタフェースはPCIe 4.0 x4。適応型熱保護機能やDynamic Write Acceleration、エラー訂正、暗号化機能を備え、Crucial SSD用の独自ユーティリティ「Crucial Storage Executive」に対応する。その他の主な仕様は以下の通り。
|製品名
|Crucial P5 Plus 500GB Gen4x4 NVMe M.2 SSD
|Crucial P5 Plus 1000GB Gen4x4 NVMe M.2 SSD
|Crucial P5 Plus 2000GB Gen4x4 NVMe M.2 SSD
|容量
|500GB
|1TB
|2TB
|フォームファクタ
|M.2 2280
|M.2 2280
|M.2 2280
|インタフェース
|PCI Express 4.0 x4(NVMe)
|PCI Express 4.0 x4(NVMe)
|PCI Express 4.0 x4(NVMe)
|最大読み込み速度
|6,600MB/s
|6,600MB/s
|6,600MB/s
|最大書き込み速度
|3,600MB/s
|5,000MB/s
|5,000MB/s
|耐久性
|300TBW
|600TBW
|1,200TBW