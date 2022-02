スマートフォンゲームアプリ『新日本プロレスSTRONG SPIRITS』事前登録者数報酬の30万人・35万人の記念報酬プレゼントが発表された。

『新日本プロレスSTRONG SPIRITS』事前登録者数報酬30万人突破記念報酬として、「新日SS公式キャップ」が発表、抽選で50名にプレゼントされる。そして、35万人突破記念報酬は、「新日SS公式バスタオル」。こちらも抽選で50名にプレゼントされる。プレゼントの配布は、アプリリリース後に各事前登録媒体から当選通知が送られるとのこと。

(C)New Japan Pro-Wrestling Co.,Ltd. (C)bushiroad All Rights Reserved. (C)Drecom Co., Ltd.