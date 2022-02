スマートフォンゲームアプリ『新日本プロレスSTRONG SPIRITS』のアプリ最速先行試遊会実施が東京ドームシティ「Gallery AaMo」で開催中の新日本プロレス50周年記念エキシビション『シンニチイズム〜NJPW ism〜』にて開催されている。

現在、新日本プロレス50周年記念エキシビション『シンニチイズム〜NJPW ism〜』にてアプリ最速先行試遊会ブースを出展中。そして、究極のプロレスラー育成ゲーム新日SSの育成モードである『道場』機能のシーズン1がプレイ可能となっている。開催期間は2月27日まで。

(C)New Japan Pro-Wrestling Co.,Ltd. (C)bushiroad All Rights Reserved. (C)Drecom Co., Ltd.