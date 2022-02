スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』にて初の大会となる「グルミク杯2022」開催が発表された。

「グルミク杯」は、リズムゲームの腕に自信があるプレイヤー同士がテクニカルスコアを競い合い、優勝を目指すイベント。ゲーム内予選・決勝戦を勝ち抜いた各リーグの優勝者・準優勝者は5月29日、富士急ハイランド・コニファーフォレストにて行われる「D4DJ D4 FES. LIVE -ALL IN-」で開催するエキシビションマッチに参加できる。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) 2020 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.