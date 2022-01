スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』にて「プリキュア」シリーズとのコラボ第2弾として、テレビアニメ『ハートキャッチプリキュア!』との大型コラボイベントを開催することが発表された。

テレビアニメ『ハートキャッチプリキュア!』との大型コラボイベントにHappy Around!、燐舞曲、Lyrical Lilyのキャラクターが登場することが決定。現在YouTube「D4DJチャンネル」にてHappy Around!キャスト2人 (各務華梨、志崎樺音)によるスペシャルメッセージが公開されている。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) 2020 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved. (C)東映アニメーション (C)ABC-A・東映アニメーション