スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』と『Princess Letter(s)! フロムアイドル』の楽曲コラボ第5弾が実施される。

『D4DJ Groovy Mix』

『Princess Letter(s)! フロムアイドル』のポエトリーリーディング楽曲「Floating Flower(s)!」の原曲が2022年1月30日18:00に実装される事が発表。また、実装中の『Princess Letter(s)! フロムアイドル』楽曲の中から、ある4曲を選んで指定の曲順でメドレーを作ると「Floating Flower(s)!」のフルサイズがプレイできる。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) Donuts Co. Ltd. All rights reserved.