スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』にて『トロピカル~ジュ!プリキュア』との大型コラボイベントがスタートした。

『D4DJ Groovy Mix』×『トロピカル~ジュ!プリキュア』

『トロピカル~ジュ!プリキュア』コラボイベント、「Viva!トロピカル~ジュGroove!」には、キュアサマー(夏海まなつ)、キュアコーラル(涼村さんご)、キュアパパイア(一之瀬みのり)、キュアフラミンゴ(滝沢あすか)、キュアラメール(ローラ)が登場。イベント開催期間は2月1日20:59まで。また、コラボ記念PVがYouTube「D4DJチャンネル」にて公開中。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) 2020 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved. (C)ABC-A・東映アニメーション