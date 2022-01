スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』にて『トロピカル~ジュ!プリキュア』コラボでDJユニットMerm4idのメンバーと海原ミチルがコラボメンバーとして登場することが発表された。

『D4DJ Groovy Mix』

今回、TVアニメ『トロピカル~ジュ!プリキュア』との大型コラボイベントにMerm4idの4人と海原ミチルが登場することが決定。現在YouTube「D4DJチャンネル」にてMerm4idキャスト4人 (平嶋夏海、岡田夢以、葉月ひまり、根岸 愛)によるスペシャルメッセージを公開している。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) 2020 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved. (C)ABC-A・東映アニメーション