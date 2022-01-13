パナソニックは1月13日、モバイルノートPC「Let's note」（レッツノート）の2022年春モデルを発表した。店頭向けには、14型の「Let's note FV1」、12.1型の「Let's note SV2」、12型の2in1 PC「Let's note QV1」をラインナップする。

全モデルでWindows 11 Proをプリインストールし、第11世代Intel Coreプロセッサと16GBメモリ、PCIe 4.0対応の512GB SSDを内蔵。また「QV1」シリーズは個人店頭向けモデルで初めてeSIMを搭載し、デュアルSIMに対応した。発売日は1月21日。価格はオープンで、店頭予想価格は258,500円から。

レッツノートFV1

  • レッツノートFV1 ブラック

レッツノートFV1は、13.3型PCとほぼ同等のサイズで14型画面を搭載したモバイルPC。14型のディスプレイはアスペクト比3：2で、解像度はQHD（2,160×1,440ドット）。

春モデルは店頭向けに4機種をラインナップ。第11世代Intel CoreやWindows 11 Proを採用するほか、メモリは全モデル16GBとなり、ストレージはPCIe 4.0対応の512GB SSDを搭載した。店頭予想価格は264,000円前後から。

品番 CF-FV1MDPCR CF-FV1MFNCR CF-FV1LDMCR CF-FV1LDTCR
本体カラー ブラック シルバー＆ブラック シルバー
OS Windows 11 Pro 64bit
CPU Intel Core i7-1165G7 Intel Core i5-1135G7
メモリ 16GB
ストレージ 512GB PCIe SSD
ディスプレイ 14.0型ワイド（2,160×1,440ドット）
光学ドライブ
WWAN LTE（nano SIM）
カメラ 顔認証対応カメラ（約207万画素）
指紋認証（タッチ式）
バッテリ駆動時間 約21時間
バッテリーパックL付属		 約11時間
バッテリーパックS付属
本体サイズ W308.6×D235.3×H18.5mm
重さ 約1.204kg 約1.139kg 約0.999kg
Office Microsoft Office Home & Business 2021

レッツノートSV2

  • レッツノートSV2 シルバー

レッツノートSV2は、光学ドライブを載せた12.1型ノートPC。上位2機種では第11世代Intel Coreのうち上位グレードのIntel Core i7-1195G7プロセッサを搭載した。20年秋冬モデル（CF-SV9）と比べ約1.7倍の処理能力を持つという。

メモリは全モデル16GBとなり、ストレージはPCIe 4.0対応の512GB SSDを搭載。春モデルは店頭向けに4機種を用意する。店頭予想価格は258,500円前後から。

品番 CF-SV2MFNCR CF-SV2MDUCR CF-SV2LDMCR CF-SV2LDCCR
本体カラー ブラック シルバー＆ブラック シルバー
OS Windows 11 Pro 64bit
CPU Intel Core i7-1195G7 Intel Core i5-1135G7
メモリ 16GB
ストレージ 512GB PCIe SSD
ディスプレイ 12.1型ワイド（1,920×1,200ドット）
光学ドライブ ブルーレイ DVDスーパーマルチ
WWAN LTE（nano SIM）
カメラ 顔認証対応カメラ（約207万画素）
指紋認証（タッチ式）
バッテリ駆動時間 約19.5時間
バッテリーパックL付属		 約12.5時間
バッテリーパックS付属
本体サイズ W283.5×D203.8×H24.5mm
重さ 約1.169kg 約1.109kg 約1.009kg
Office Microsoft Office Home & Business 2021

レッツノートQV1

  • レッツノートQV1 ブラック＆シルバー

レッツノートQV1は、ディスプレイが360度回転する2in1タイプの12.0型ノートPC。春モデルでは、店頭モデル初となるeSIMを装備し、SIMカード用のLTE通信モジュールと合わせてデュアルSIM搭載モデルが加わった。

プロセッサは第11世代Intel Coreを採用し、全機種で16GBメモリ、PCIe 4.0対応の512GB SSDストレージを搭載。店頭向けには2機種が用意され、店頭予想価格は308,000円前後から。

品番 CF-QV1MFNCR CF-QV1LDMCR
本体カラー ブラック ブラック＆シルバー
OS Windows 11 Pro 64bit
CPU Intel Core i7-1165G7 Intel Core i5-1135G7
メモリ 16GB
ストレージ 512GB PCIe SSD
ディスプレイ 12.0型（2,880×1,920ドット）
光学ドライブ
WWAN LTE（nano SIM/eSIM）
カメラ 顔認証対応カメラ（約207万画素）
指紋認証（タッチ式）
バッテリ駆動時間 約11時間
本体サイズ W273.0×D209.2×H18.7mm
重さ 約0.979kg 約0.949kg
Office Microsoft Office Home & Business 2021