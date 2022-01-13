パナソニックは1月13日、モバイルノートPC「Let's note」（レッツノート）の2022年春モデルを発表した。店頭向けには、14型の「Let's note FV1」、12.1型の「Let's note SV2」、12型の2in1 PC「Let's note QV1」をラインナップする。
全モデルでWindows 11 Proをプリインストールし、第11世代Intel Coreプロセッサと16GBメモリ、PCIe 4.0対応の512GB SSDを内蔵。また「QV1」シリーズは個人店頭向けモデルで初めてeSIMを搭載し、デュアルSIMに対応した。発売日は1月21日。価格はオープンで、店頭予想価格は258,500円から。
レッツノートFV1
レッツノートFV1は、13.3型PCとほぼ同等のサイズで14型画面を搭載したモバイルPC。14型のディスプレイはアスペクト比3：2で、解像度はQHD（2,160×1,440ドット）。
春モデルは店頭向けに4機種をラインナップ。第11世代Intel CoreやWindows 11 Proを採用するほか、メモリは全モデル16GBとなり、ストレージはPCIe 4.0対応の512GB SSDを搭載した。店頭予想価格は264,000円前後から。
|品番
|CF-FV1MDPCR
|CF-FV1MFNCR
|CF-FV1LDMCR
|CF-FV1LDTCR
|本体カラー
|ブラック
|シルバー＆ブラック
|シルバー
|OS
|Windows 11 Pro 64bit
|CPU
|Intel Core i7-1165G7
|Intel Core i5-1135G7
|メモリ
|16GB
|ストレージ
|512GB PCIe SSD
|ディスプレイ
|14.0型ワイド（2,160×1,440ドット）
|光学ドライブ
|―
|WWAN
|―
|LTE（nano SIM）
|―
|カメラ
|顔認証対応カメラ（約207万画素）
|指紋認証（タッチ式）
|○
|バッテリ駆動時間
|約21時間
バッテリーパックL付属
|約11時間
バッテリーパックS付属
|本体サイズ
|W308.6×D235.3×H18.5mm
|重さ
|約1.204kg
|約1.139kg
|約0.999kg
|Office
|Microsoft Office Home & Business 2021
|―
レッツノートSV2
レッツノートSV2は、光学ドライブを載せた12.1型ノートPC。上位2機種では第11世代Intel Coreのうち上位グレードのIntel Core i7-1195G7プロセッサを搭載した。20年秋冬モデル（CF-SV9）と比べ約1.7倍の処理能力を持つという。
メモリは全モデル16GBとなり、ストレージはPCIe 4.0対応の512GB SSDを搭載。春モデルは店頭向けに4機種を用意する。店頭予想価格は258,500円前後から。
|品番
|CF-SV2MFNCR
|CF-SV2MDUCR
|CF-SV2LDMCR
|CF-SV2LDCCR
|本体カラー
|ブラック
|シルバー＆ブラック
|シルバー
|OS
|Windows 11 Pro 64bit
|CPU
|Intel Core i7-1195G7
|Intel Core i5-1135G7
|メモリ
|16GB
|ストレージ
|512GB PCIe SSD
|ディスプレイ
|12.1型ワイド（1,920×1,200ドット）
|光学ドライブ
|ブルーレイ
|DVDスーパーマルチ
|WWAN
|LTE（nano SIM）
|―
|カメラ
|顔認証対応カメラ（約207万画素）
|指紋認証（タッチ式）
|○
|バッテリ駆動時間
|約19.5時間
バッテリーパックL付属
|約12.5時間
バッテリーパックS付属
|本体サイズ
|W283.5×D203.8×H24.5mm
|重さ
|約1.169kg
|約1.109kg
|約1.009kg
|Office
|Microsoft Office Home & Business 2021
|―
レッツノートQV1
レッツノートQV1は、ディスプレイが360度回転する2in1タイプの12.0型ノートPC。春モデルでは、店頭モデル初となるeSIMを装備し、SIMカード用のLTE通信モジュールと合わせてデュアルSIM搭載モデルが加わった。
プロセッサは第11世代Intel Coreを採用し、全機種で16GBメモリ、PCIe 4.0対応の512GB SSDストレージを搭載。店頭向けには2機種が用意され、店頭予想価格は308,000円前後から。
|品番
|CF-QV1MFNCR
|CF-QV1LDMCR
|本体カラー
|ブラック
|ブラック＆シルバー
|OS
|Windows 11 Pro 64bit
|CPU
|Intel Core i7-1165G7
|Intel Core i5-1135G7
|メモリ
|16GB
|ストレージ
|512GB PCIe SSD
|ディスプレイ
|12.0型（2,880×1,920ドット）
|光学ドライブ
|―
|WWAN
|LTE（nano SIM/eSIM）
|―
|カメラ
|顔認証対応カメラ（約207万画素）
|指紋認証（タッチ式）
|○
|バッテリ駆動時間
|約11時間
|本体サイズ
|W273.0×D209.2×H18.7mm
|重さ
|約0.979kg
|約0.949kg
|Office
|Microsoft Office Home & Business 2021