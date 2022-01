スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』にてテレビアニメ『トロピカル~ジュ!プリキュア』との大型コラボイベントを開催することを発表した。

今回、『D4DJ Groovy Mix』にてテレビアニメ『トロピカル~ジュ!プリキュア』との大型コラボイベントを開催。今後、大型コラボイベントとして、ゲーム内で様々な施策を予定しているとのこと。また、現在、オープニング主題歌「Viva! Spark!トロピカル~ジュ!プリキュア」を実装している。

