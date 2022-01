『Shadowverse』の新作カードゲーム発表会「Shadowverse EVOLVE」が開催された。

「Shadowverse EVOLVE」には、バロン山崎、友田一貴(Cygames専属キャスター)、優木かな(アリサ役)せいや、粗品(霜降り明星)、木村唯人(Cygames)、木谷高明、河津博志(ブシロード)が出演。

『Shadowverse EVOLVE』基本ルールは、選んだリーダーの「クラス」で、40枚以上、50枚以下のデッキと最大10枚のエボルヴデッキの2種類のデッキを構築し、対戦相手とバトルPPを使いフォロワー、スペル、アミュレットをプレイし、相手のリーダーの体力を0にすれば勝利というゲームとなっている。

クラスは全部で7クラス。「エルフ」「ロイヤル」「ウィッチ」「ドラゴン」「ビショップ」「ニュートラル」。そしてネクロマンサーとヴァンパイアを統合し「ナイトメア」がオリジナルクラスとして登場する。

