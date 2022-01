スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』にて2022年1月の実装楽曲が発表された。

『D4DJ Groovy Mix』

『D4DJ Groovy Mix』にて、2022年1月の実装楽曲が公開された。7日には「AMATERRAS」、12日には「ぽなぺてぃーとS」、12日には「コミブシWEBのテーマ」、30日には「Floating flower(s)!」が追加される。その他の楽曲は随時公開される。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) 2020 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.