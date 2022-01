スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』にて第1章D4 FES. STORY 6楽曲のMVが追加された。

『D4DJ Groovy Mix』にて、第1章D4 FES. STORYの6楽曲のミュージックビデオが一斉に追加された。今回追加された楽曲は、Happy Around! 「Hey! Be Ambitious!」、Peaky P-key 「Let us sing “Peaky!!”」、Photon Maiden 「4 Challenges」、Merm4id 「High tension BPM」、燐舞曲 「[Re] termination」、Lyrical Lily 「冒険王!」となっている。

