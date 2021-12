リアルカードゲーム『Shadowverse EVOLVE(シャドウバース エボルヴ)』が2022年に発売されることが発表された。

リアルカードゲーム『Shadowverse EVOLVE(シャドウバース エボルヴ)』は、「Shadowverse World Grand Prix 2021」にて、2022年1月6日に発売することを発表。現在、公式アカウントフォローキャンペーン、Wフォロー&RTキャンペーン開催を開催している。詳細は公式Twitterにて。

(C) Cygames, Inc. (C)bushiroad All Rights Reserved.