ライアットゲームズとRAGEは、タクティカルFPSゲーム『VALORANT』において、公式⼤会「2022 VALORANT Champions Tour - Challengers Japan」の年間スケジュールを発表した。なお、⽇本国内のエントリー開始は2022年1⽉末頃を予定する。
「2022 VALORANT Champions Tour - Challengers Japan」の各ステージでは、Week1とWeek2で構成される。それぞれのOpen Qualifierから勝ち上がったチームが「Main Event」に進出し、両Weekの「Main Event」を勝利したチームが、国際⼤会「MASTERS」進出をかけて「Playoffs」を戦う。2022年は、Challengersが2⽉〜3⽉、5⽉〜6⽉、MASTERSが4⽉、7⽉、Last Chance Qualifierが8⽉、Championsが9⽉を予定する。
なお、⽇本時間2021年12⽉1⽇から12⽉13⽇までドイツ・ベルリンにて⾏われた国際⼤会「2021 VALORANT Champions Tour - Champions」では、「Acend（ヨーロッパ）」が初優勝し、年間世界王者に輝いた。