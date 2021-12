スマートフォンゲームアプリ『新日本プロレスSTRONG SPIRITS』公式アンバサダー棚橋選手炎の3番勝負2本目「棚橋弘至のひとりアンバサダー闘争~2本目~」が公開された。

