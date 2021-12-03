ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、「PlayStation Game Music大賞 2021」の結果を発表した。
「PlayStation Game Music大賞 2021」は、PlayStationフォーマット全般の音楽コンテンツを紹介する「PlayStation Game Music」がおくる、人気のゲームサウンドトラックを表彰するキャンペーン。受賞作品は、Spotifyでのストリーミング再生回数に応じて決まる「Spotify ストリーミング部門」、moraでのハイレゾアルバムのダウンロード数で決まる「mora ハイレゾ部門」、そしてユーザーからのコメントで決まる「特別賞」の3部門だ。集計の期間は2021年9月30日から2021年10月31日まで。アルバム再生回数およびダウンロード数に応じて10位までのランキングおよび特別賞を選出した。
各部門のランキングは以下の通り。
Spotify ストリーミング部門
【第1位】FINAL FANTASY VII REMAKE Original Soundtrack
【第2位】原神-風と異邦人
【第3位】モンスターハンターワールド:アイスボーン オリジナル・サウンドトラック
【第4位】JUDGE EYES & LOST JUDGMENT オリジナルサウンドトラック
【第5位】Apex Legends: Music from the Outlands, Vol. 1（Original Soundtrack）
【第6位】ライザのアトリエ2 ～失われた伝承と秘密の妖精～ オリジナルサウンドトラック
【第7位】Dead by Daylight（Original Game Soundtrack）
【第8位】The Last of Us Part II（Original Soundtrack）
【第9位】Ghost of Tsushima（Music from the Video Game）
【第10位】Death Stranding（Songs from the Video Game）
mora ハイレゾ部門
【第1位】NieR:Automata Original Soundtrack
【第2位】交響組曲「ドラゴンクエストXI」過ぎ去りし時を求めて すぎやまこういち
【第3位】Xenogears Original Soundtrack Revival Disc - the first and the last -
【第4位】Ghost of Tsushima（Music from the Video Game）
【第5位】［ハイレゾ］ 英雄伝説 創の軌跡 オリジナルサウンドトラック
【第6位】ワンダと巨像 Original Soundtrack
【第7位】［ハイレゾ］ イースIX -Monstrum NOX- オリジナルサウンドトラック
【第8位】FINAL FANTASY XV Original Soundtrack
【第9位】『Bloodborne』 オリジナルサウンドトラック
【第10位】STEINS；GATE Original Soundtrack
特別賞
【クールサウンド賞】Death Stranding（Songs from the Video Game）
【アトラクティブサウンド賞】Dead by Daylight（Original Game Soundtrack）
【スペクタクルサウンド賞】Apex Legends: Music from the Outlands, Vol. 1（Original Soundtrack）
【ドラマチックサウンド賞】JUDGE EYES & LOST JUDGMENT オリジナルサウンドトラック
【トラディショナルサウンド賞】Ghost of Tsushima（Music from the Video Game）
【フェアリーサウンド賞】ライザのアトリエ2 ～失われた伝承と秘密の妖精～ オリジナルサウンドトラック
また、2021年12月3日より、「PlayStation Game Music大賞 2021」受賞作品を集めたプレイリストをSpotifyで公開。Spotifyの「Music+Talk」では、ゲームをこよなく愛するMOROHAのアコースティックギター担当UKさんが、各受賞作品の受賞コメントを交えて受賞作品を紹介する。