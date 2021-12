ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、「PlayStation Game Music大賞 2021」の結果を発表した。

「PlayStation Game Music大賞 2021」は、PlayStationフォーマット全般の音楽コンテンツを紹介する「PlayStation Game Music」がおくる、人気のゲームサウンドトラックを表彰するキャンペーン。受賞作品は、Spotifyでのストリーミング再生回数に応じて決まる「Spotify ストリーミング部門」、moraでのハイレゾアルバムのダウンロード数で決まる「mora ハイレゾ部門」、そしてユーザーからのコメントで決まる「特別賞」の3部門だ。集計の期間は2021年9月30日から2021年10月31日まで。アルバム再生回数およびダウンロード数に応じて10位までのランキングおよび特別賞を選出した。

各部門のランキングは以下の通り。

Spotify ストリーミング部門

【第1位】FINAL FANTASY VII REMAKE Original Soundtrack

【第2位】原神-風と異邦人

【第3位】モンスターハンターワールド:アイスボーン オリジナル・サウンドトラック

【第4位】JUDGE EYES & LOST JUDGMENT オリジナルサウンドトラック

【第5位】Apex Legends: Music from the Outlands, Vol. 1(Original Soundtrack)

【第6位】ライザのアトリエ2 ~失われた伝承と秘密の妖精~ オリジナルサウンドトラック

【第7位】Dead by Daylight(Original Game Soundtrack)

【第8位】The Last of Us Part II(Original Soundtrack)

【第9位】Ghost of Tsushima(Music from the Video Game)

【第10位】Death Stranding(Songs from the Video Game)



mora ハイレゾ部門

【第1位】NieR:Automata Original Soundtrack

【第2位】交響組曲「ドラゴンクエストXI」過ぎ去りし時を求めて すぎやまこういち

【第3位】Xenogears Original Soundtrack Revival Disc - the first and the last -

【第4位】Ghost of Tsushima(Music from the Video Game)

【第5位】[ハイレゾ] 英雄伝説 創の軌跡 オリジナルサウンドトラック

【第6位】ワンダと巨像 Original Soundtrack

【第7位】[ハイレゾ] イースIX -Monstrum NOX- オリジナルサウンドトラック

【第8位】FINAL FANTASY XV Original Soundtrack

【第9位】『Bloodborne』 オリジナルサウンドトラック

【第10位】STEINS;GATE Original Soundtrack



特別賞

【クールサウンド賞】Death Stranding(Songs from the Video Game)

【アトラクティブサウンド賞】Dead by Daylight(Original Game Soundtrack)

【スペクタクルサウンド賞】Apex Legends: Music from the Outlands, Vol. 1(Original Soundtrack)

【ドラマチックサウンド賞】JUDGE EYES & LOST JUDGMENT オリジナルサウンドトラック

【トラディショナルサウンド賞】Ghost of Tsushima(Music from the Video Game)

【フェアリーサウンド賞】ライザのアトリエ2 ~失われた伝承と秘密の妖精~ オリジナルサウンドトラック



また、2021年12月3日より、「PlayStation Game Music大賞 2021」受賞作品を集めたプレイリストをSpotifyで公開。Spotifyの「Music+Talk」では、ゲームをこよなく愛するMOROHAのアコースティックギター担当UKさんが、各受賞作品の受賞コメントを交えて受賞作品を紹介する。