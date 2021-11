スクウェア・エニックスは、NFTデジタルシール『資産性(しさんせい)ミリオンアーサー』第二弾「-邪神、暴走-」を、2021年11月25日20時から数量限定で発売する。価格は1枚500円。

第二弾「-邪神、暴走-」では、キャラクターシールに「アーサー 剣術の城」や「傭兵アーサー」など歴代シリーズの主人公達がラインアップされるほか、「ニムエ」「ファルサリア」といったキャラクターが登場。4コママンガシールは、第一弾同様、ちょぼらうにょぽみ先生による「弱酸性ミリオンアーサー」の完全新作だ。

キャラクターシール初版全10種は、1種につき700枚、計7,000枚限定発売。4コママンガシール初版全20種(5話×4コマ)は、1種につき500枚、計10,000枚限定発売。4コマシールセット(各話の4コマ4枚セット、2,000円)は、1,000セット限定(各200セット×5話)、ミリオンプレスセット(全30種×1枚の30枚セット、15,000円)は、500セット限定。計36,000枚発売する。

また、NFTデジタルシールを「シールホルダー」に貼っていると貯まるポイント「OMJ」を、最大値の20ポイントまで貯めたキャラクターシール・4コママンガシールに対して、「サイ(再)プレス」という機能を追加予定。サイプレスを行ったデジタルシールは、キャラクターのベースカラーや4コママンガのイラストの一部が特別なデザインに変化するという。

サイプレスは、今後販売予定も含めてすべてのシールで利用できるように順次対応予定。サイプレスをすることで得られるお楽しみコンテンツも予定する。

サイプレスのイメージ

なお、第一弾「-資産王、君臨-」は、11月24日14時に終売。販売終了後ブロックチェーン上における発行数は、販売された数に修正され、残った在庫は今後市場に流通しない。

そのほか、2021年11月26日正午から、LINEのグループ企業であるLVCが提供する二次流通マーケットプレイス「LINE BITMAX Wallet NFTマーケット β」に対応し、LINE BITMAX Wallet内で管理・保有するNFTデジタルシールの出品、購入が可能になる。

©2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Powered by double jump.tokyo Inc.