スクウェア・エニックスは、2021年10月14日20時から、ブロックチェーン技術を活用したNFTデジタルシール『資産性(しさんせい)ミリオンアーサー』の第一弾「-資産王、君臨-」を、数量限定で発売する。価格は1枚500円。専用サイトから購入、カスタマイズ、管理を行える。

NFTとは、「Non-Fungible Token(ノンファンジブルトークン)」の略称で、「非代替性トークン」と訳される。ブロックチェーン上で発行された唯一無二で代替不可能なデジタルトークンで、デジタルアイテムやコンテンツの固有性や保有していることを証明できる。

『資産性ミリオンアーサー』は、NFTの特性である「保有情報の証明」に着目したNFTデジタルシール。「キャラクターシール」と「4コママンガシール」という2つのジャンルが設けられており、好きなキャラクターや4コママンガの1コマを選択し購入できる。

購入したキャラクターのNFTデジタルシールは、「プレス」という行程が設けられており、あらかじめ用意された「背景」や「フレーム」を選び、カスタマイズして完成。「背景」の位置と「フレーム」の組み合わせを自由に設定できるため、購入者だけのオリジナルのデジタルシールを作成できる。また、「おまかせ機能」を利用することで、背景とフレームをランダムに設定することも可能だ。なお、フレームの設定は任意。「4コママンガシール」にプレスの行程は用意されていない。

「キャラクターシール」と「4コママンガシール」は、「シール保管庫」に保存される。保管庫のNFTデジタルシールは「シールホルダー」に貼ることで、「OMJ(おまんじゅう)」というポイントを貯められる。貯めたOMJポイントで楽しめるコンテンツも提供予定だという。

完成した「キャラクターシール」および購入した「4コママンガシール」は、LINEのグループ企業であるLVCが提供するマーケットプレイスでの出品と、LINEの暗号通貨「LINK」を使用したトレードに後日対応予定。対応日は公式サイト等で改めて告知される。

販売されるのは計36,000枚。キャラクターシール初版(全10種、1枚500円)と、4コママンガシール初版(5話×4コマの全20種、1枚500円)を1種につき1,000枚、計30,000枚限定で発売するほか、ミリオンプレスセット(全30種×1枚の30枚セット、15,000円)を200セット限定で発売する。

