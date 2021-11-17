NTTレゾナントは11月17日、同社運営のオンラインショップ「goo Simseller」において、シャープ製スマートフォン「AQUOS sense6」の取り扱いを11月26日に開始すると発表した。

まずは4GBメモリ/64GBストレージモデルを、11月26日午前11時に発売する。6GBメモリ/128GBストレージモデルは、12月中旬以降に発売する。

4GB/64GBモデルの通常価格は31,460円、MNPでの価格は17,160円だが、11月26日11時～12月27日11時までの期間は発売記念特価で販売する（価格は販売開始当日に公開）。なお、6GB/128GBモデルの通常価格は34,347円、MNPでの価格は20,047円。

AQUOS sense6

「AQUOS sense6」（型番：SH-M19）は、6.1インチのIGZO OLEDディスプレイを採用したシャープ製Androidスマートフォン。色彩諧調10億色に対応し、画面解像度はフルHD（2,432×1,080ドット）。

約7.9mmのスリムな筐体でありながら、4,570mAhの大容量バッテリーを搭載。表示内容や操作に応じて画面の書き換え頻度を制御するアイドリングストップ機能により、約1週間の電池持ちを実現したとする。

アウトカメラは標準（約4,800万画素、F1.8）＋広角（約800万画素、F2.4）＋望遠（約800万画素、F2.4）の3眼構成で、インカメラは約800万画素。

筐体はフラットなデザインで、指紋センサーを画面内に配置することで狭額縁化を実現。指紋センサーの長押しで電子決済アプリなどを起動できるほか、よく使うアプリをフォルダで一覧表示し、支払いアプリやポイントカードをスムーズに切替えられる「Payトリガー」を搭載する。

主な仕様は下記のとおり。