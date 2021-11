ボーイズバンドプロジェクト「ARGONAVIS from BanG Dream!」とサンリオキャラクターズのコラボグッズが登場した。

「アルゴナビス×サンリオキャラクターズ」では、白石万浬(Argonavis)、曙 涼、(GYROAXIA)、ZACK(Fantôme Iris)、五島 岬(風神RIZING!)、宇治川紫夕(εpsilonΦ)が登場。サンリオピューロランドに遊びに行った5人をイメージした描き下ろしイラストや、全バンドメンバー25人とサンリオキャラクター5キャラの描き起こしミニキャライラストを使用したグッズがラインナップされている。

バンドコラボキャラは、Argonavis×ハローキティ、GYROAXIA×バッドばつ丸 Fantôme Iris×シナモロール、風神RIZING!×ポムポムプリン、εpsilonΦ×クロミとなっている。アニメイト池袋本店1階にて12月5日まで登場。また通販で購入することも可能となっている。

