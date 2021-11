スマートフォンゲームアプリ『新日本プロレスSTRONG SPIRITS』より新動画「タイチ襲来!新日SS開発担当プロデューサー”バキ打ち”スペシャル」が公開された。

新日本プロレスリングの公式YouTubeチャンネル内にて新動画「タイチ襲来!新日SS開発担当プロデューサー”バキ打ち”スペシャル」が公開された。

また、「タイチ襲来!新日SS開発担当プロデューサー”バキ打ち”スペシャル」公開と『新日SS』事前登録開始記念として、タイチ選手の新日SSロゴ入りサイン色紙が抽選で15名にプレゼントするダブルフォロー&RTキャンペーンを実施している。詳細は公式Twitterにて。

(C)New Japan Pro-Wrestling Co.,Ltd. (C)bushiroad All Rights Reserved. (C)Drecom Co., Ltd.