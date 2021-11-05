ライアットゲームズは、『リーグ・オブ・レジェンド』や『VALORANT』の公式グッズが購入できるオンラインストア『Riot Games Store Japan』を2021年11月7日にオープンする。
オンラインストアでは『リーグ・オブ・レジェンド』や『VALORANT』の公式グッズを販売。一例として、『リーグ・オブ・レジェンド』では、「アーリ UNLOCKED スタチュー」「アッシュ UNLOCKED スタチュー」「ジンクス UNLOCKED スタチュー」「K/DA アカリ UNLOCKED スタチュー」（いずれも10,340円）や、「K/DA ALL OUT セラフィーン フィギュア」（4,180円）、「コーギーコーキ フィギュア（リミテッドエディション）」（4,840円）、「ザヤ＆ラカン デュオフィギュア」（2体セットで6,820円）、「スイートハート ザヤ＆ラカン キーチェーン」（2,750円）、「ティバーズ ぬいぐるみ」（4,180円）、「スターガーディアン XL マウスパッド」（3,410円）などを取り扱う。
『VALORANT』では、「VALORANT "Defy The Limits" ウィンドブレーカー（グリーン）」（16,500円）、「VALORANT ジェット マウスパッド」（2,530円）など、『Arcane』では、「Arcane ヴァイ&パウダー スタチュー」（数量限定で51,700円）、「400% & 100% ベアブリック ジンクス デュオセット」（8,910円）などを取り扱う。なお、Arcane関連グッズは11月8日より販売する。