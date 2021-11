VAIOは11月2日、同社のECサイト「VAIOストア」にて、対象モデルが最大115,000円割り引される「VAIOストア 2021ハッピーホリデーキャンペーン」を開催した。期間は2021年11月2日~2021年11月30日までで、「第1弾」と紹介されている。

VAIOストア 2021ハッピーホリデーキャンペーン

「VAIOストア 2021ハッピーホリデーキャンペーン」では、対象のVAIO製品が最大115,000円割り引き販売されるほか、新規会員登録の特典としてもらえる最大25,000円値引きクーポンとの併用も行える。

11月2日時点の対象製品は、「VAIO Z」「VAIO Z | SIGNATURE EDITION」「VAIO SX14」「VAIO SX14 | ALL BLACK EDITION」「VAIO SX12 | ALL BLACK EDITION」「VAIO S15」「VAIO S15 | ALL BLACK EDITION」の7モデル。

いずれも構成をカスタマイズできるモデルで、CPUやメモリ、ストレージの組み合わせで割り引き額が異なる。割引価格は、各商品ページでカスタマイズ項目を選択し、カート投入後の画面で確認できる。また、アウトレットモデルは対象外。