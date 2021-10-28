ASUS JAPANは、第12世代Intel Coreプロセッサの搭載に対応するIntel Z690チップセット搭載マザーボード「ROG MAXIMUS Z690 HERO」「ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI」「PRIME Z690-A」「TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4」「TUF GAMING Z690-PLUS D4」のあわせて5製品を日本国内向けに発売すると発表した。11月4日から発売を予定しており、価格はすべてオープンプライス。メーカー想定売価は以下の通り。
- ROG MAXIMUS Z690 HERO：80,850円
- ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI：52,800円
- PRIME Z690-A：37,950円
- TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4：36,850円
- TUF GAMING Z690-PLUS D4：34,100円
ROG MAXIMUS Z690 HERO
ROG MAXIMUS Z690 HEROは、優れた冷却性能や電源供給、接続性を備えた第12世代Intel Coreプロセッサのあらゆる要求に応えるというモデル。I/Oカバーには大規模なライティングを搭載しており、さまざまなパターンやアニメーションでイルミネーションを楽しめる。
- 製品名：ROG MAXIMUS Z690 HERO
- 対応メモリ： DDR5-6400×4（最大128GB）
- 映像出力端子：HDMI 2.1×1、Thunderbolt 4 (USB Type-C)×2
- 拡張スロット：PCIe 5.0 x16×2、PCIe 4.0 x16×1
- ストレージ：M.2×5 (ROG HYPER M.2 CARD使用)、SATA 6Gb/s×6
- 無線ネットワーク：Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)、Bluetooth 5.2
- 有線LAN：2.5GBASE-T×1
- USB（外部/内部）：Thunderbolt 4×2、USB 3.2 Gen 2x2×1、USB 3.2 Gen 2×7 、USB 3.2 Gen 1×4、USB 2.0×6
- フォームファクタ：ATX（305mm×244mm）
ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI
ROG STRIX Z690-F GAMING WIFIは、16+1フェーズの電源回路を備えた製品。I/Oカバーに大きなアクリルディスプレイを備えてAURA SYNCに協調したイルミネーションを利用できる。ROGロゴの下に回路基板が透けて見えるようなデザインを採用したほか、チップセットヒートシンクにはファブリック素材のケーブルオーガナイザーをあしらうことで、ROGの世界観を表現したとしている。
- 製品名：ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI
- 対応メモリ：DDR5-6400×4（最大128GB）
- 映像出力端子：HDMI 2.1×1、DisplayPort 1.4×1
- 拡張スロット：PCIe 5.0 x16×1、PCIe 3.0 x16×1、PCIe 3.0 x1×1
- ストレージ：PCIe 5.0 x16×1、PCIe 3.0 x16×1、PCIe 3.0 x1×1
- 無線ネットワーク：Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)、 Bluetooth 5.2
- 有線LAN：2.5GBASE-T×1
- USB（外部/内部）：USB 3.2 Gen 2x2×2、USB 3.2 Gen 2×3、USB 3.2 Gen 1×6、USB 2.0×6
- フォームファクタ：ATX（305mm×244mm）
PRIME Z690-A
PRIME Z690-Aは、シンプルな構成ながらプロセッサの高い性能を十分に引き出せるよう設計したというモデル。電源回路は16+1フェーズのDrMOSで、大きなヒートシンクを組み合わせて冷却性能を高めている。
- 製品名：PRIME Z690-A
- 対応メモリ：DDR5-6000×4（最大128GB）
- 映像出力端子：HDMI 2.1×1、DisplayPort 1.4×1
- 拡張スロット：PCIe 5.0 x16×1、PCIe 3.0 x16×1、PCIe 3.0 x4×1、PCIe 3.0 x1×2
- ストレージ：M.2×4、SATA 6Gb/s×4
- 無線ネットワーク：なし
- 有線LAN：2.5GBASE-T×1
- USB（外部/内部）：USB 3.2 Gen 2x2×1、USB 3.2 Gen 2×4、USB 3.2 Gen 1×6、USB 2.0×4
- フォームファクタ：ATX（305mm×244mm）
TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4
TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4は、第12世代Intel CoreプロセッサとDDR4メモリの搭載に対応するモデル。長時間のゲームプレイにも耐えられる高いタフネスを備え、Wi-Fi 6も利用できる。
- 製品名：TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4
- 対応メモリ：DDR4-5333×4（最大128GB）
- 映像出力端子：HDMI 2.1×1、DisplayPort 1.4×1
- 拡張スロット：PCIe 5.0 x16×1、PCIe 3.0 x16×1、PCIe 3.0 x4×1、PCIe 3.0 x1×2
- ストレージ：M.2×4、SATA 6Gb/s×4
- 無線ネットワーク：Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)、 Bluetooth 5.2
- 有線LAN：2.5GBASE-T×1
- USB（外部/内部）：USB 3.2 Gen 2x2×1、USB 3.2 Gen 2×3、USB 3.2 Gen 1×7、USB 2.0×4
- フォームファクタ：ATX（305mm×244mm）
TUF GAMING Z690-PLUS D4
TUF GAMING Z690-PLUS D4は、同社高耐久ゲーミングシリーズ「TUF Gaming」の新しいロゴを備えたマザーボード製品。メモリはDDR4に対応しており、柔軟な構成のPC構築に向くとしている。
- 製品名：TUF GAMING Z690-PLUS D4
- 対応メモリ：DDR4-5333×4（最大128GB）
- 映像出力端子：HDMI 2.1×1、DisplayPort 1.4×1
- 拡張スロット：PCIe 5.0 x16×1、PCIe 3.0 x16×1、PCIe 3.0 x4×1、PCIe 3.0 x1×2
- ストレージ：M.2×4、SATA 6Gb/s×4
- 無線ネットワーク：なし
- 有線LAN：2.5GBASE-T×1
- USB：USB 3.2 Gen 2x2×1、USB 3.2 Gen 2×3、USB 3.2 Gen 1×7、USB 2.0×4
- フォームファクタ：ATX（305mm×244mm）