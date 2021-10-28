GIGABYTEは10月28日、開発コード「Alder Lake」こと、第12世代Intel Coreプロセッサに対応するIntel Z690チップセット搭載マザーボード「Z690 AORUS PRO」「Z690 UD」「Z690 UD DDR4」3製品を発表した。価格は全てオープンプライスで、メーカー想定売価はZ690 AORUS PROが48,000円前後、Z690 UDが30,000円前後、Z690 UD DDR4が28,000円前後。
いずれもLGA 1700ソケットを搭載して第12世代Intel Coreプロッサに対応するIntel Z690シリーズのマザーボード製品。GIGABYTE上位ゲーミングモデル「AORUS」とスタンダードな高耐久モデル「Ultra Durable」でラインナップしており、Z690 AORUS PROとZ690 UDでは高速なDDR5メモリをサポートする（Z690 UD DDR4はDDR4メモリ対応）。フォームファクタは全てATXで、その他の詳細は以下の通り。
Z690 AORUS PRO
- 電源回路設計：ダイレクト駆動 16 (90A SPS) +1+2 フェーズ・デジタル電源
- プライマリ拡張スロット：PCIe 5.0 x16 スロット
- オーディオ：ALC4080 + WIMA 高音質オーディオ
- M.2：4連M.2スロット
- ネットワーク：Intel 2.5 GbE 有線 LAN、Intel Wi-Fi 6 802.11ax 無線 LAN
- インタフェース：リア USB 3.2 Gen.2x2 Type-C
- 特徴：DDR5メモリ対応、一体型 I/O バックパネル、Q-Flash、Ultra Durable PCIe、メモリアーマー、Smart Fan 6
- メーカー想定売価：48,000円前後
Z690 UD
- 電源回路設計：ダイレクト駆動 16 (60A SPS) +1+2 フェーズ・デジタル電源
- プライマリ拡張スロット：PCIe 5.0 x16 スロット
- オーディオ：ALC897 高音質オーディオ
- M.2：M.2 スロット (単 M.2 Thermal Guard付)
- ネットワーク：Realtek 2.5 GbE 有線LAN
- インタフェース：リア USB 3.2 Gen.2x2 Type-C
- 特徴：DDR5メモリ対応、一体型 I/O バックパネル、Q-Flash Plus、Smart Fan 6
- メーカー想定売価：30,000円
Z690 UD DDR4
- 電源回路設計：ダイレクト駆動 16 (60A SPS) +1+2 フェーズ・デジタル電源
- プライマリ拡張スロット：PCIe 5.0 x16 スロット
- オーディオ：ALC897 高音質オーディオ
- M.2：3連 M.2 スロット (単 M.2 Thermal Guard付)
- ネットワーク：Realtek 2.5 GbE 有線LAN
- インタフェース：リア USB 3.2 Gen.2x2 Type-C
- 特徴：DDR4メモリ対応、一体型 I/O バックパネル、Q-Flash Plus、Smart Fan 6
- メーカー想定売価：28,000円