Amazonプライムとは

「Amazonプライム」とは、Amazonが提供する有料サービスで、会員は数多くの特典を受けることができます。この記事では、Amazonプライムの会費や特典について詳しく紹介します。

Amazonプライム会員にはさまざまな特典が提供されます

Amazonプライムの会費(料金)について解説

Amazonプライムの会費は年額4,900円または月額500円です。学生向けのPrime Studentは年額2,450円または月額250円となっています。

30日間の無料体験が可能

Amazonプライムに未加入の人には、「Amazonプライム無料体験」が用意されています。無料体験に登録すると30日間は有料会員と同様の特典を受けることが可能です。

体験期間内に解約手続きをすれば、どれだけ特典を利用しても30日間が過ぎると解約されます。無料期間中に解約手続きをしないと、自動的に有料会員プランにアップグレードされるので注意しましょう。

Prime Studentの加入条件と会費

学生向けサービスである「Prime Student」は年額2,450円または月額250円と、通常のAmazonプライムの半額で利用できます。登録後6カ月間は無料で利用できるうえ、Prime Student限定の特典も提供されます。

Prime Studentに登録するためには、日本国内にある大学、大学院、短期大学、専門学校または高等専門学校に通学中で有効な学籍番号を持っていること(高校生は対象外)、20歳未満の方は保護者の同意があることなど、いくつかの条件があります。

会費(料金)の支払い方法

Amazonプライムの会費の支払いは以下の方法が選べます。クレジットカードがなくても支払うことが可能です。

クレジットカード(Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners)

携帯決済(docomo、au、SoftBank)

あと払い (ペイディ)

Amazonギフト券

JCBのOki Dokiポイント

Amazonプライムの特典、会員に提供されるのは15種類

Amazonプライム会員には、下記に挙げる15種類もの特典が提供されます。配送が無料、セールの優待、ファミリー向けのサービス、映像や音楽のストリーミングサービスなど、多岐に渡るメリットを享受できます。

配送料、お急ぎ便やお届け日時指定便が無料

プライム会員限定先行タイムセール

プライム限定価格

特別取扱商品の取扱手数料が無料

Amazon ネットスーパー

Prime Try Before You Buy(旧プライム・ワードローブ)

家族会員にも一部特典

ベビー用おむつとおしりふきの15%割引など

Prime Videoの対象コンテンツが無料で見放題

Prime Videoチャンネルが契約可能

Amazon Music Primeが無料で聴き放題

Amazon Music Unlimitedが割引

Amazon Photos無料で写真の容量無制限

Prime Readingで対象のKindle本が無料読み放題

Prime Gamingで無料ゲーム提供

では、それぞれの特典について解説していきましょう。

配送料、お急ぎ便やお届け日時指定便が無料

Amazonでは、注文金額の合計が2,000円未満の場合、通常配送で410円または450円、お急ぎ便やお届け日時指定便で510円または550円の配送料がかかります。しかしプライム会員になれば、注文金額にかかわらずこれらの送料が何度でも無料となります。

Amazonで頻繁に買い物をする人やお急ぎ便をよく利用する人は、かなりの恩恵を受けることでしょう。ただし、一部の「マケプレお急ぎ便」などはプライム会員であっても有料です。

プライム会員なら70円のボールペン1本でも送料無料です

プライム会員限定先行タイムセール

Amazonで人気の「タイムセール」のうち、「プライム会員限定先行タイムセール」と表示されている商品は、最初の30分間はプライム会員だけが購入できます。とくに、数量限定のタイムセールでは人気の商品があっという間に売り切れることもありますが、プライム会員であればゲットできる可能性が高まります。

プライム限定価格

プライム会員なら、一部の対象商品を通常価格よりも割引されたプライム限定価格で購入できます。商品によっては大幅に値引きされていることがあります。もちろん送料も無料なのでお値打ち感はいっそう高まります。

特別取扱商品の取扱手数料が無料

「特別取扱商品」とはサイズや重量が大きいなど、配送時に特別な取り扱いを要する商品のこと。プライムに未登録の会員が特別取扱商品を購入する際は、配送料とは別に350円の取扱手数料がかかります。でも、プライム会員なら一部の特別取扱商品の取扱手数料が無料になります。

Amazon ネットスーパー(Amazonフレッシュ、ライフ、バロー)

「Amazon ネットスーパー」はAmazonプライム会員だけが利用可能な、生鮮食品や冷凍商品、乳製品、日用品などをまとめ買いできるサービスです。

東京都・神奈川県・千葉県の一部エリアは「Amazonフレッシュ」、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・大阪府・京都府・兵庫県の一部エリアでは「食品スーパー ライフ」、愛知県の一部エリアでは「スーパーマーケットバロー」のネットスーパーで購入できます。

「Amazonフレッシュ」の場合、1回あたりの最低注文金額は4,000円以上で、10,000円以上購入すると送料無料になります。「ライフ」と「バロー」の最低注文金額は2,000円以上で、8,000円以上で送料無料になります。

Prime Try Before You Buy(旧プライム・ワードローブ)

「Prime Try Before You Buy」は、服や靴、ファッション小物などの対象商品を、購入前に試着できるAmazonプライム会員限定のサービスです。最大6点までの商品を、配送翌日から最長7日間試すことができます。試着後に購入を決めた商品のみ代金を支払い、不要なものは返送するという仕組みで、配送料・返送料ともに無料です。

以前は「プライム・ワードローブ」という名称でしたが、2021年10月12日よりサービス名が「Prime Try Before You Buy」に変更されました。

「Prime Try Before You Buy」に対応した商品ページの一例

「prime try before you buy」をオンにすることで試着可能になる商品もあります

家族会員にも一部特典

プライム会員は本人のほかに、同居している家族を2人まで「家族会員」として追加して、以下の特典を共有することができます。

無料配送(お急ぎ便、お届け日時指定便)

特別取扱商品の取扱手数料が無料

プライム会員限定先行タイムセール、

Amazonネットスーパー(Amazonフレッシュ、ライフ、バロー)

なお、執筆時点では、スマホ向けのAmazonアプリやWebサイトからは家族会員を追加できません。スマホのブラウザで表示をデスクトップ用のWebサイトに切り替えるか、PCからアクセスして設定する必要があります。

「Amazonプライム会員情報」ページの最下部にある「プライム特典を共有する」をクリックして家族の名前とメールアドレスを登録します

ベビー用おむつとおしりふきの15%割引など

プライム会員は、おむつとおしりふきが定期おトク便でいつでも15%OFFになります。ただし、Amazonプライム家族会員は同特典の対象外なので、会員登録した本人のアカウントで購入する必要があります。

Prime Videoの対象コンテンツが無料で見放題

「Prime Video」は数多くの映画やアニメ、ドラマを、スマホやタブレット、PCなどでいつでもどこでも楽しめる動画配信サービスです。プライム会員なら対象のコンテンツを追加料金なしで見放題になります。特典は日本国内のプライム会員のみが対象です。

Prime Videoの「メニュー」から「見放題対象」を選択すると、プライム会員が追加料金なしで観られるコンテンツが提示されます

Prime Videoチャンネルが契約可能

「Prime Videoチャンネル」は、月額定額料金で好みのチャンネルのコンテンツが見放題になるサービスです。「Prime Video」と名前こそ似ていますが、Prime Videoチャンネルはプライム会員になると契約できる“有料サービス”です。

映画やTV番組、アニメ、スポーツ、ニュース、ドキュメンタリー、バラエティーなど多種多様なチャンネルが用意され、登録することで配信コンテンツが視聴可能になります。月額料金はチャンネルごとに異なり217円~2,178円。ほとんどのチャンネルに無料体験期間が設けられています。

Amazon Music Primeが無料で聴き放題

プライム会員が追加料金なし、広告なしで200万曲の楽曲やアルバム、1000種類以上のプレイリストを楽しめる音楽ストリーミングサービスです。「Amazon Music」アプリやAmazon Echoシリーズ、Alexa搭載デバイスで利用できます。以前は「Prime Music」という名称でしたが、2021年5月から「Amazon Music Prime」というサービス名に変更されました。

Amazon Music Primeの楽曲は、「Amazon Music」アプリのほか、Alexa搭載デバイスなどでも再生できます

Amazon Music Unlimitedが割引

「Amazon Music Unlimited」は、月額料金を払うことで7500万曲の楽曲やプレイリスト、ステーションが楽しめる、定額制の音楽聴き放題サービスです。ロスレス音源やハイレゾ音源、空間オーディオの配信も行っています。

個人プランの通常料金は月額980円ですが、プライム会員は月額780円の割引き価格が適用されます。はじめて申し込む場合は、30日間無料で体験できます。最大6人まで使える「ファミリープラン」はプライム会員かどうかに関わらず月額1480円です。

なお、iOS版「Amazon Music」アプリから「Amazon Music Unlimited」にアップグレードすると、プライム会員であっても「月額1,080円」になってしまうので、アップグレードする場合はAmazon Music Unlimitedの公式サイトから行いましょう。

iOS版「Amazon Music」アプリから「Amazon Music Unlimited」にアップグレードすると、プライム会員であっても月額1080円となるので要注意!

「Amazon Music Unlimited」にアップグレードして「Amazon Music」アプリを起動すると、起動画面に「Amazon Music Unlimited」と表示され、7500万以上の曲が再生可能になります

Amazon Photosが無料で写真の容量無制限

「Amazon Photos」は、プライム会員なら追加料金なしで「写真を元の画質のまま、容量無制限」に保存できるオンラインストレージサービスです(動画は5GBまで)。スマホやタブレット、PCからすべての写真と動画をバックアップ、整理、共有でき、プライム会員なら最大5人のメンバーを招待して写真をまとめたり、キーワードで検索したりできます。

Prime Readingで対象のKindle本が無料読み放題

「Prime Reading」は、対象のKindle本(電子書籍)が追加料金なしで読み放題となるサービスです。雑誌、小説、ビジネス本、実用書、マンガ、洋書など幅広いジャンルの電子書籍をスマホやタブレット、PC、Kindleデバイスで楽しめます。

Prime Gamingで無料ゲーム提供

「Prime Gaming」は、Amazonプライム会員がゲーム向けライブストリーミング配信サービス「Twitch」を利用している場合、TwitchとAmazonのアカウントを紐付けることで無料ゲームやゲーム内特典、Twitch.tv内の無料チャンネル登録が1件もらえるサービスです。

