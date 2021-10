スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』が10月25日に1周年を迎えることを記念してスペシャル楽曲タイトルを公開している。

『D4DJ Groovy Mix』は1周年記念に『プリキュア』『Tokyo 7thシスターズ』『東方Project』『ホロライブ』『ラブライブ!スーパースター!!』の楽曲を追加している。

