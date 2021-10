凸版印刷は10月11日、取引先企業ごとに最適な提案/セールス用のWebページを簡単に構築できるツール「SALAD-BAR」を、同日より提供開始すると発表した。

「SALAD-BAR」サービス概要 (c)TOPPAN INC.

「SALAD-BAR」は、提案用のWebページを取引先企業の一社一社個別に作成できるツール。総花的な内容になってしまうカタログ/冊子などと異なり、企業毎にオーダーメイド感覚で提案用のWebページを作成するため、効果的なセールス活動を可能にするとしている。

企業に対してオリジナルの提案用Webサイトを構築でき、提案したい商材やメッセージを企業毎に変えて届けることが可能。営業担当者のメッセージや顔写真も追加可能で、特別感のある提案を演出することもできるという。

「SALAD-BAR」を使ったWEBサイト作成イメージ (c)TOPPAN INC.

選んで並べるだけの直感的な操作で提案用のWebサイトを構築できるため、特別な知識や技術や専用の機材は不要。「SALAD-BAR」で作成されたWEBサイトは組織内で共有でき、営業スキルやノウハウを可視化することが可能だ。

1か月のログイン人数と公開されているWebサイト数により料金を設定する従量課金制で、価格は11万円〜(税込)。

One to One WEBサイト作成ツール「SALAD-BAR」紹介動画