Dynabookは10月5日、Windows 11を搭載した新たな13.3型ノートPCシリーズ「dynabook GS」を発表した。11月上旬に発売し、価格はオープン。店頭予想価格は160,000円前後の見込み。
「dynabook GS」シリーズは、13.3型液晶を搭載し、画面が180度開くモバイルPC。OSはWindows 11 Home 64bitで、最新OfficeのOffice Home＆Business 2021を搭載する。13.3型モデル「dynabook G」シリーズのの筐体を活かしつつ、従来の「dynabook S」シリーズから軽量化や小型化などを図ったモデルとなる。
プロセッサはIntel Core i3-1115G4で、CPUパフォーマンスをTDP 28Wで駆動できる独自のエンパワーテクノロジーに対応する。バッテリー駆動時間はSシリーズの10時間から4時間伸ばした約14時間（JEITA 2.0）。本体の重さは1kgを切る978gを実現した。
13.3型のディスプレイは1,920×1,080ドット解像度で、タッチ操作は非対応。画面が180度開くことで、対面の商談や打ち合わせで周囲の人と画面を共有しやすいとする。また、本体上部のWebカメラにはレンズを物理的に隠すカメラシャッターを備えるほか、オンライン会議時などで「FN＋A」キーの同時押しによりマイクのオン・オフが行える「ワンタッチマイクミュート」も搭載した。
|dynabook GS4の主な仕様
|型番
|dynabook GS4/U
|OS
|Windows 11 Home
|CPU
|Intel Core i3-1115G4
|メモリ
|8GB
|ストレージ
|256GB SSD
|グラフィックス
|Intel UHD Graphics
|光学ドライブ
|―
|ディスプレイ
|13.3型ワイド液晶（ 1,920×1,080ドット）
|通信
|Wi-Fi 6（IEEE802.11a / b / g / n / ac / ax）準拠の無線LAN、Bluetooth 5.2、ギガビット準拠の有線LAN
|生体認証
|―
|インタフェース
|USB 3.1 Type-A（Gen1）×2、Thunderbolt 4（USB4 Type-C）コネクタ（電源コネクタ）×2、HDMI出力×1、マイク/ヘッドホン出力×1、microSDカードスロットなど
|サイズ
|W306.0×D210.0×H17.9mm
|重さ
|約978g
|バッテリー駆動時間（JEITA 2.0）
|約14時間
|Office
|Office Home & Business 2021