Dynabookは10月5日、Windows 11を搭載した新たな13.3型ノートPCシリーズ「dynabook GS」を発表した。11月上旬に発売し、価格はオープン。店頭予想価格は160,000円前後の見込み。

「dynabook GS」シリーズは、13.3型液晶を搭載し、画面が180度開くモバイルPC。OSはWindows 11 Home 64bitで、最新OfficeのOffice Home＆Business 2021を搭載する。13.3型モデル「dynabook G」シリーズのの筐体を活かしつつ、従来の「dynabook S」シリーズから軽量化や小型化などを図ったモデルとなる。

プロセッサはIntel Core i3-1115G4で、CPUパフォーマンスをTDP 28Wで駆動できる独自のエンパワーテクノロジーに対応する。バッテリー駆動時間はSシリーズの10時間から4時間伸ばした約14時間（JEITA 2.0）。本体の重さは1kgを切る978gを実現した。

本体天板

右側面

左側面

13.3型のディスプレイは1,920×1,080ドット解像度で、タッチ操作は非対応。画面が180度開くことで、対面の商談や打ち合わせで周囲の人と画面を共有しやすいとする。また、本体上部のWebカメラにはレンズを物理的に隠すカメラシャッターを備えるほか、オンライン会議時などで「FN＋A」キーの同時押しによりマイクのオン・オフが行える「ワンタッチマイクミュート」も搭載した。