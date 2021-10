TTArtisan(銘匠光学)は9月30日、YouTubeで同社初のAFレンズ「32mm F2.8」のティザー動画を公開した。日本国内向けの取り扱いについては不明で、製品の主な仕様などの詳細な情報についても明らかにされていない。

投稿されたのはわずか43秒の動画。主な仕様としては、フルサイズに対応する焦点距離32mm・開放絞りF2.8のレンズで、ソニーE、ニコンZ、キヤノンRF・EF-M、富士フイルムXマウントで利用できることが動画のタイトルと説明欄から読み取れる。また、動画中では実際に各種メーカーのボディに取り付けてAF駆動のデモが行われている様子も確認できる。

TTArtisan first AF Lens 32mm F2.8 Full Frame is coming! Help yourself win one by Giveaway on IG!