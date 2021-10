スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』とDJヘッドホン「HDJ-X5」のコラボレーションが発表された。

『D4DJ Groovy Mix』が10月25日に1周年を迎えることを記念し、DJユニットHappy Around!とAlphaThetaのプロフェッショナルDJヘッドホン「HDJ-X5」とのコラボレーションが発表された。コラボ商品「HDJ-X5-HA」として800台限定で発売される。

「HDJ-X5-HA」は、Happy Around!のユニットカラーを取り入れたエネルギッシュで高級感のあるデザイン。ボディ全体にパールホワイトを使用し、Happy Around!のユニットカラーを表現している。ハウジングにはHappy Around!のユニットカラーを表現した左右で異なるオレンジを基調とした左右で異なるデザインを施し、Happy Around!のエネルギッシュな印象を与えているとのこと。そして、スイベルキャップにはHappy Around!のオリジナルマークロゴを採用している。発売日は10月25日。

